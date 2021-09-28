Депутат гордумы Хабаровска Кристина Корнеева сложила полномочия

Кристина Корнеева заявила о досрочном прекращении своих полномочий. Фото из личного архива Кристины Корнеевой.

Кристина Корнеева, депутат городской думы Хабаровска по избирательному округу №30, член ЛДПР, в понедельник 27 сентября заявила о досрочном прекращении своих полномочий.

- Кристина Корнеева давно уже высказывала желание покинуть городскую думу. Мы с ней неоднократно беседовали, общались. Но все-таки она приняла решение. Сказала, что ее трудовая деятельность не может совмещаться с ее работой как депутата. У нее не получалось исполнять свои депутатские обязанности. Она пропускала заседания городской думы и комитетов по местному самоуправлению и по социальным вопросам, в которых состояла, - комментирует председатель Хабаровской гордумы Владимир Матвеев.

Судя по отзывам коллег, Корнеева не была слишком дисциплинированным депутатом. Например, она так и не удосужилась указать адрес приема граждан, выбравших ее своим представителем. Кроме депутатского мандата Корнеева отказалась от членства в Либерально-демократической партии России.

Срок полномочий Кристины Корнеевой истекает в июне 2023 года. До ближайших довыборов жители избирательного округа №30 не будут иметь своего представителя в городской думе. Примечательно, что согласно Уставу думы города Хабаровска, депутат может легко отказаться от своих обязанностей, просто написав заявление по собственному желанию.