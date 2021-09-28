На культурные инициативы в Хабаровском крае выделят свыше 44 млн рублей Фото: Правительство Хабаровского края

12 организаций Хабаровского края получат гранты от Президентского фонда культурных инициатив. Всего будут выделены 44,2 миллиона рублей. Средства пойдут на развитие в регионе анимационного искусства, проведение просветительских мероприятий и традиционных фестивалей, реализацию фотопроектов, создание творческих центров и мастерских, сообщили в правительстве Хабаровского края.

– Самый большой грант в размере 20,2 миллиона рублей получит Хабаровская краевая общественная организация «Развития анимационного искусства в Хабаровском крае». Средства выделены на проект создания в регионе анимационного кластера. Он станет площадкой, где дети в возрасте от 6 до 18 лет смогут развить свой творческий потенциал. Также планируется проведение краевого анимационного фестиваля-конкурса, который позволит выявить наиболее талантливых ребят, проживающих в муниципальных районах, – сообщили в министерстве культуры края.

Остальные выплаты составят от 600 тысяч до трех миллионов рублей.

Напомним, что заявки на получение грантов начались 15 июня. Всего их поступило свыше 38 тысяч из 84 регионов. От Хабаровского края было подано 80 заявок.

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