У хабаровчанина изъяли свыше трех килограммов наркотиков
Фото: Правительство Хабаровского края
Хабаровские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении наркотиков. У него нашли свыше трех килограммов марихуаны. Коноплю он выращивал на своем участке, сообщили в региональном главке МВД.
- Правоохранители задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина пояснил, что на протяжении нескольких лет самостоятельно изготавливает и употребляет наркотические вещества. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Под арест мужчину отправлять не стали. Он будет находиться под подпиской о невыезде.
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