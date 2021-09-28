Лесной пожар в Солнечном районе Хабаровского края должен быть ликвидирован через сутки Фото: Правительство Хабаровского края

В Солнечном районе Хабаровского края сотрудники спецслужб продолжают борьбу с возникшим недавно лесным пожаром. Планируется, что огонь удастся ликвидировать в течение суток, сообщили в краевом правительстве.

- В 20-м квартале Солнечного лесничества пожар локализован. Точная площадь возгорания будет уточнена после ликвидации огня, - сообщил начальник отдела охраны и защиты лесов регионального комитета лесного хозяйства Сергей Бутин. - Несмотря на то, что на тушении пожара с самого начала работали 19 сотрудников авиалесоохраны, на пожаре появлялись посторонние люди. Вместо того чтобы заняться непосредственно тушением огня, пожарным пришлось выводить их, чтобы спасти.

Специалист отметил, что тушение осложняют условия местности. Огонь разгорелся на крутом склоне, а распространяться он стал по старому горельнику - сильно захламленной валежником территории.

Сейчас на месте работают 43 сотрудника авиалесоохраны, два бульдозера, вездеход, пожарная машина и три единицы другой техники.

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