Грузовой порт Охотский модернизируют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

К 2025 году грузооборот Охотского грузового порта в Хабаровском крае планируется увеличить до 400 тонн в год. Сейчас он составляет почти в четыре раза меньше, сообщили в правительстве региона.

- Будущий резидент ТОР «Николаевск» вложит более 140 миллионов рублей в обновление причалов. Также в планах замена кранового оборудования, установка дополнительных мощностей в виде погрузчиков, подготовка площадки для приема и переработки рыбы, - сообщили в пресс-службе правительства.

В ведомстве отметили, что инвестиционным советом при правительстве края принято решение о расширении границ территории опережающего развития для реализации инвестпроекта по его модернизации. Документы уже отправлены в Минвостокразвития.

В правительстве также добавили, что модернизация позволит решить все вопросы по перевалке золотосодержащей руды через порт. В то же время появятся дополнительные возможности для доставки социально значимых грузов.

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