«Стабилизирую стрельбу!» - хабаровский биатлонист Роман Бойчевский

Сейчас спортсмен готовится к восстановительным сборам. Фото: инстаграм-аккаунт Романа Бойчевского.

Хабаровский спортсмен Роман Бойчевский, вошедший в топ-10 биатлонистов-юниоров мира, рассказал «КП» - Хабаровск» о летних сборах и подготовке к зимнему сезону. Напомним, в феврале 2021 года в австрийском городе Обертиллиахе он занял девятое место в первенстве мира по биатлону среди юниоров.

- В настоящий момент я состою в резервной юниорской сборной России по биатлону и участвую с ней в учебно-тренировочных сборах. Летом проходил важный сбор в Сочи - это горная подготовка, оказывающая большое влияние на функциональное состояние спортсменов. На летнем первенстве России, увы, не получилось показать результат, в связи с неудачной стрельбой - весной я поменял ложе, и до сих пор не получилось стабилизировать этот компонент, - прокомментировал Роман Бойчевский.

Сейчас спортсмен готовится к зимнему сезону и новым гонкам. В ближайшее время он отправится в Кисловодск на восстановительный беговой сбор.

- После этого поеду в Смоленск отдельно от группы, где как раз постараюсь стабилизировать стрельбу. После этого начнется вкатка и сам зимний сезон, - отметил биатлонист.

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