Пожароопасный сезон начался в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

С самого начала осени в Хабаровском крае обострилась пожарная обстановка. Из-за первых заморозков трава повсеместно высыхает, что повышает риски возникновения палов и ландшафтных пожаров. В правительстве Хабаровского края текущую обстановку обсудили на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Сейчас больше всего рискуют владельцы частных домов. Вокруг них нередко стоит высокая нескошенная трава. Кроме того, с приходом холодов жители региона все чаще начнут использовать электрообогреватели, в том числе самодельные. Это может стать еще одной причиной всплеска пожаров. Так, с начала 2021 года в регионе зарегистрировано 1119 таких пожаров.

- Всего с начала года зафиксировано 5834 пожара. В сравнении с 2020 годом их стало меньше на 10%. При этом выросло количество людей, которые погибают в пожарах. Чаще всего люди гибнут от удушья дымом. Кроме того, мы проанализировали, что более 50% погибших - это жители ветхих домов. Самые распространенные причины пожаров - неправильное обращение с огнем, неисправность электропроводки, курение в постели, - рассказал Алексей Яковлев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Самая тяжелая обстановка с пожарами сейчас в Комсомольском, Ванинском, имени Лазо, Солнечном и Нанайском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В пожароопасный период сотрудники МЧС провели 250 рейдов, в ходе которых выявили 280 нарушений.

Обычно осенью количество пожаров увеличивается на 20%, а гибель людей - на 30%. Сейчас людям рекомендуется как можно скорее скосить сухую траву на придомовых территориях, проверить исправность электропроводки, а также исключить из использования самодельные нагреватели.

С 1 января 2022 года в России начнут действовать новые требования законодательства в области пожарной безопасности. Администрациям нужно будет обеспечивать первичные меры пожарной безопасности не только в границах поселений, но и за их пределами. Это должно дополнительно усилить защиту от возгораний.

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