Военный призыв начнется с 1 октября в Хабаровске

Проходить необходимые комиссии новобранцы будут с соблюдением антиковидных норм Фото: Александра ШОПЕНКО

Осенний призыв на военную службу пройдет в Хабаровске с 1 октября по 31 декабря. План - 405 человек, к его выполнению приступят во всех районах города. Проходить необходимые комиссии новобранцы будут с соблюдением антиковидных мер.

В Кировском и Краснофлотском районах планируют набрать 110 будущих солдат, в Центральном и Железнодорожном - 160, в Индустриальном - 135. Во время службы в армии у «срочников» есть и бонусы: они могут пользоваться телефоном в установленное время, ходить в увольнение в гражданской одежде, спать днем.

- В данный момент сформированы и утверждены составы призывных районных комиссий (основной и резервный). В настоящее время проводятся рейды по розыску граждан, уклоняющихся от призывных мероприятий, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.