За ходом строительства школ и больниц смогут наблюдать жители Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева региональный минстрой установил камеры видеонаблюдения на главных стройках соцобъектов края. Такая мера позволит усилить общественный контроль за возведением важнейших объектов.
В Комсомольске-на-Амуре понаблюдать можно будет сразу за четырьмя стройками: детского больничного комплекса в Ленинском округе, межрайонного онкологического диспансера, регионального центра развития спорта и городской набережной.
В краевой столице камеры установили вокруг стройплощадки нового палатного корпуса противотуберкулезного диспансера. А в северном Николаевске-на-Амуре камеры появились напротив лечебного корпуса Центральной районной больницы.
Все видеотрансляции доступны на специальном сайте правительства Хабаровского края: vid.khabkrai.ru.
Такая практика уже широко распространена в других регионах страны и доказала свою эффективность. Со временем количество объектов будет увеличиваться.
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