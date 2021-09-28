За ходом строительства школ и больниц смогут наблюдать жители Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева региональный минстрой установил камеры видеонаблюдения на главных стройках соцобъектов края. Такая мера позволит усилить общественный контроль за возведением важнейших объектов.

В Комсомольске-на-Амуре понаблюдать можно будет сразу за четырьмя стройками: детского больничного комплекса в Ленинском округе, межрайонного онкологического диспансера, регионального центра развития спорта и городской набережной.

В краевой столице камеры установили вокруг стройплощадки нового палатного корпуса противотуберкулезного диспансера. А в северном Николаевске-на-Амуре камеры появились напротив лечебного корпуса Центральной районной больницы.

Все видеотрансляции доступны на специальном сайте правительства Хабаровского края: vid.khabkrai.ru.

Такая практика уже широко распространена в других регионах страны и доказала свою эффективность. Со временем количество объектов будет увеличиваться.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.