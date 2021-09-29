Желуди к зиме собрали в хабаровском зоосаде Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Ежегодная желудевая кампания завершилась в зоосаде «Приамурском» имени В. П. Сысоева. Запасы питательного желудя готовят к предстоящей зиме. Животные зоосада с удовольствием лакомятся желудями в холодное время года.

- Наши животные живут в вольерах, сами о себе они не могут побеспокоиться и полакомиться таким вкусным продуктом, как желуди. В них содержится бета-каротин, дубильные вещества и эфирные масла, крахмал, а также большое количество микро- и макроэлементов. Плоды дуба обладают бактерицидными и обволакивающими свойствами, которые не только питают животных, но и лечат, - объяснили в зоосаде.

Желуди собирали как сами работники учреждения, так и неравнодушные жители Хабаровска. Например, с конца августа по 30 сентября в зоосаде действует акция – 5 килограммов желудей в обмен на 1 входной билет. Также, накануне зоосад посетили студенты Хабаровского автодорожного техникума, которые собрали желуди и безвозмездно передали их зоосаду.

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