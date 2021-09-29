Детский инклюзивный туризм развивают в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Экскурсии по Хабаровску и туры в ближайшие регионы начнут организовать в Хабаровском крае в рамках проекта «Радость познания». Грант в 390 тысяч рублей на проект выиграла АНО в области культуры и искусства «Талантливые дети».

– Мы уже провели виртуальную экскурсию по космодрому «Восточному» для воспитанников детского дома №5. Поначалу планировался выезд в Амурскую область, однако условия пандемии скорректировали наши планы. До этого мы уже проводили автобусные экскурсии по Хабаровску с носителем английского языка, ездили на авиастроительный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольск-на-Амуре и проводили «Выходные во Владивостоке», - рассказала Виктория Бурцева, автор проекта, директор АНО в области культуры и искусства «Талантливые дети».

Проект распространяется на воспитанников детских домов №5 и №6 Хабаровска, а также детей с ограниченными возможностями здоровья от 10 до 18 лет. В эту категорию вошли инвалиды-колясочники, слабослышащие и дети с задержкой психического развития. С начала реализации проекта попутешествовать смогли 80 ребят.

- Сейчас в регионе проходит оценка проектов второго за 2021 год конкурса СОНКО. На рассмотрении находится более 70 проектов. До конца октября будут известны результаты. Лучшие инициативы получат поддержку до 700 тысяч рублей. Всего победителями смогут стать 35 проектов, - рассказала Юлия Ярошенко, начальник отдела поддержки гражданских инициатив управления молодежной политики главного управления внутренней политики правительства края.

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