Трамвай протаранил иномарку в Хабаровске. Инстаграм @Dtp_khv
В Хабаровске утром 29 сентября остановили движение электротранспорта на линии, по которому ходит трамвай №1. Причиной послужило случившееся на путях ДТП: трамвай протаранил иномарку.
Авария произошла около восьми часов утра на остановке «Улица Сурикова», неподалеку от дома №63 на Краснореченской.
— По предварительным данным, Honda Airwave двигался при повороте создал помеху автомобилю Toyota Caldina, двигавшегося во встречном направлении. Водитель «Калдины», избегая столкновения, повернул руль и врезался в трамвай. В результате пострадал водитель Тойоты, он доставлен в медучреждение, но критичных повреждений нет, - сообщили в ГИБДД Хабаровска.
Никто из людей, ехавших в трамвае, не пострадал.
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