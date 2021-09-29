Хабаровских писателей номинировали на Премию имени В.К. Арсеньева Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские писатели Игорь Мосин и Татьяна Гладких вошли в лонг-лист номинантов Премии имени В.К. Арсеньева. Их произведения стали претендентами на победу в номинации «Длинная проза», сообщили в правительстве Хабаровского края.

Всего на получение премии претендуют 30 человек. Выбирать лучших авторитетное жюри будет по направлениям «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».

– Можно сколько угодно говорить, что наши дети не читают, но нужно это популяризировать. Премия имени Арсеньева выполняет эту функцию. Теплота, уважение и благодарность – это мои чувства к авторам, которые прикладывают к этому руку, – отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

К его словам присоединился куратор Премии Вячеслав Коновалов.

– В настоящее время литература находится на очень высоком профессиональном уровне. Когда мы только начинали, думали, что все произведения о регионе соберем в первый год Премии, но нет, к счастью, произведений становится все больше, а авторы стараются выполнить основную задачу Премии – привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку как территории приоритетного развития XXI века, – прокомментировал он первые итоги нового сезона.

Напомним, премия присуждается лучшим писателям, которые создают тексты о Дальнем Востоке. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значения место жительства автора, главное – писать на русском языке.

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