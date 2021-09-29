В бордюр на площади Ленина в Хабаровске влетел несовершеннолетний водитель Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

ДТП произошло около полуночи 29 сентября. По Хабаровску в белом автомобиле Mercedes Benz ехала небольшая компания молодых людей. За рулем - 17-летний парнишка без водительских прав. Все бы ничего и, возможно, никто бы не узнал, что несовершеннолетний катается за рулем иномарки, если бы не случай.

Проезжая по улице Муравьева-Амурского в сторону улицы Пушкина, молодой водитель не смог полностью проконтролировать движение авто и вылетел на площадь Ленина. Там машина врезалась в бордюрный камень справа.

- Пострадала пассажирка авто 2003 года рождения, которая сидела на заднем сиденье справа. Девушке оказали медицинскую помощь в Краевой клинической больнице №2, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Примечательно, что водитель был трезв. Машина же оказалась застрахована.

Напомним, что это уже не первая ситуация с выездом машин на площадь имени Ленина в этом году. В мае на главной площади города пьяный водитель снес клумбу.

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