У нового губернатора Хабаровского края будет меньше заместителей Фото: Правительство Хабаровского края

В новой структуре власти у губернатора Хабаровского края будет не девять, а восемь заместителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

- Количество моих заместителей в новой структуре власти будет сокращено на одну единицу - с девяти до восьми, - сказал Михаил Дегтярев.

В чем причина такого решения - пока неясно. Кроме того, уже назначены первые заместители. Так, первым вице-губернатором, главой администрации губернатора и правительства региона назначен Александр Никитин. А первым председателем правительства края стала Мария Авилова. Председательство правительства региона за собой оставил Михаил Дегтярев.

- Перед назначением Законодательная дума Хабаровского края согласовала назначение двух моих первых заместителей и изменения в устав края, - добавил он.

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