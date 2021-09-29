В Хабаровске к трехсотлетию прокуратуры РФ появится памятный знак
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании трехсотлетия российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года. Единая федеральная система была учреждена в 1722 году по указу Петра Первого. В честь этого крупного исторического события принято решение об установке мемориального монумента в Хабаровске за счет добровольных пожертвований.
Финансовым оператором по сбору средств и организации работ определена АНО «Агентство в сфере образования». Более подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (4212) 35-20-95.
Внести пожертвования можно по следующим реквизитам:
Наименование получателя:
Автономная некоммерческая организация «Агентство в сфере образования»
Юридический адрес: 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, 10
ОГРН 1212700004076
ИНН 2722134582
КПП 272201001
Наименование банка: Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411
Кор. Счет 30101810145250000411
Расчетный счет 40703810506560000010
Наименование платежа: Добровольный взнос на развитие уставных целей некоммерческих организаций