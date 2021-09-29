В Хабаровске к трехсотлетию прокуратуры РФ появится памятный знак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании трехсотлетия российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года. Единая федеральная система была учреждена в 1722 году по указу Петра Первого. В честь этого крупного исторического события принято решение об установке мемориального монумента в Хабаровске за счет добровольных пожертвований.

Финансовым оператором по сбору средств и организации работ определена АНО «Агентство в сфере образования». Более подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (4212) 35-20-95.

Внести пожертвования можно по следующим реквизитам:

Наименование получателя:

Автономная некоммерческая организация «Агентство в сфере образования»

Юридический адрес: 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, 10

ОГРН 1212700004076

ИНН 2722134582

КПП 272201001

Наименование банка: Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК 044525411

Кор. Счет 30101810145250000411

Расчетный счет 40703810506560000010

Наименование платежа: Добровольный взнос на развитие уставных целей некоммерческих организаций