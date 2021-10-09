Строительство горнолыжного комплекса «Хехцир» стартовало в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае стартовало строительство горнолыжного комплекса «Хехцир». В регион доставили необходимое оборудование, и сейчас готовится площадка под его размещение, сообщили в администрации Хабаровска.

— Инвестор проекта «Центра инновационных технологий» получил все необходимое оборудование: кабины с подогревом, подъемники, оснежители, ретрак. Работы будут вестись и осенью, и зимой – подрядчик обещает закончить все работы к зиме 2022 года, — рассказал мэр города Хабаровска Сергей Кравчук.

На закупку оборудования инвестору потребовалось оформить кредит на 350 миллионов рублей. подъёмник хотели построить предстоящей зимой, но поставки комплектующих были сорваны. Для того, чтобы приступить к работам на склоне, необходимо, чтобы вся проектная документация прошла госэкспертизу, а это длительный и объемный процесс.

— Самое главное – безопасность людей, ошибок при строительстве подъёмника допустить нельзя. Поэтому торопиться не будем, сделаем всё как положено по регламенту», — сказал Сергей Гришин, директор «Центра инновационных технологий».

Первый этап горнолыжного комплекса «Хехцир» будет запущен к зимнему сезону 2022 – 2023 годов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.