К каким фейлам надо быть готовыми, рассказали бизнесмены Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Первая фэйл-конференция в рамках проекта «Бизнес Day» прошла в Хабаровске. Ее участникам рассказали, каких ошибок следует избегать на старте своего дела. Из 26 посетивших событие горожан, у 16 уже есть свой небольшой бизнес. Например, онлайн-школа английского, детский бассейн и фирма по деревопереработке.

Среди опытных бизнесменов на встрече присутствовал ресторатор Роман Син. Он объяснил, какие подводные камни начинающий бизнесмен может встретить на своем пути к успеху.

- Опыт человека, который сам построил свой бизнес, неизбежно допуская ошибки, безусловно, очень полезен для ребят, которые только запускают свои стартапы. Это позволит им понять, что ошибки - это нормально, и не стоит бояться их совершать. Во многом именно мои промахи в ведении бизнеса дали мне тот опыт, которым я сейчас обладаю и могу поделиться. Ребята должны понимать, что заниматься бизнесом может каждый, все зависит от желания, силы духа и проявленного упорства, - рассказал бизнесмен.

В краевом центре молодежных инициатив отметили, что большинство молодых людей сейчас интересуется сферой услуг.

- Этот сектор активно развивается, и у начинающих предпринимателей есть где развернуться и возможность занять свою нишу. Но производственники, конечно, тоже есть. Поэтому мы планируем привлечь опытных спикеров из этой сферы и провести ряд встреч для тех, кому интересно именно производство, - отметила начальник молодежного проектного офиса Краевого центра поддержки молодежных инициатив Амалия Шихалева.

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