Киберспортсмены из Хабаровска обыграли в Counter-Strike команду из Китая Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский киберспортивный клуб CyberX одержал уверенную победу над соперниками из китайского города Шаньтоу. Дружеский матч по Counter-Strike: Global Offensive закончился со счетом 2:0.

- Мы занимали второе место на соревнованиях среди команд ДФО, а также занимали призовые места на всероссийских турнирах. Опыт игр с командами из других стран позволяет нам проверить свои силы, посмотреть на уровень других ребят, а также попробовать новые тактики, - рассказал капитан команды CyberX Андрей Чарыков, выступающий под ником HorizoN.

Напомним, что летом хабаровская команда обыграла в Dota2 игроков из американского Портленда. Тогда в онлайн-режиме за этим наблюдали тысячи зрителей со всего мира.

- В перспективе планируем организовать более масштабное событие, на которое будут привлечены ребята из городов-побратимов, например, Японии, Южной Кореи и других. Возможно, удастся организовать многосторонний турнир, - поделился планами заместитель начальника городского управления международных связей Валерий Кучук.

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