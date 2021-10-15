В Хабаровске ищут нового подрядчика на достройку «Ореховой сопки»
Фото: Администрация Хабаровска
После месяца ожидания, когда строительство водопровода на Ореховой сопке начнет двигаться, городские власти Хабаровска все же расторгли контракт с новосибирским подрядчиком. На сегодняшний день выполнено 30% работ от плана на сумму в 20 миллионов рублей. 11 октября было направлено обращение в антимонопольную службу о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.
То, что план по строительству срывается, стало понятно в августе. В ООО «Интерпром» тогда заявили: они тут ни при чем - возникли проблемы с поставкой материалов. Городские власти вопрос с Липецким заводом урегулировали в итоге самостоятельно, а подрядчику сказали, чтобы работал круглосуточно и нагонял упущенное время.
- В августе партия уже была завезена, однако темпы работ так и не ускорились. Итоговое отставание от графиков составило примерно полгода. В связи с этим было принято решение разорвать отношения с недобросовестным подрядчиком, - рассказал директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Александр Писарев.
15 октября УФАС России по Хабаровскому краю принял решение о включении ООО «Интерпром» и его учредителя в список недобросовестных поставщиков.
Кто станет новым подрядчиком, пока неизвестно. Трубопровод должен быть проложен до конца года.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;