Проверкой взрыва газа в Хабаровском крае занялся Следственный комитет
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Следственный комитет Хабаровского края начал проверку после взрыва газа в жилом доме Амурска. Эксперты устанавливают причины ЧП, сообщили в ведомстве.
Напомним, что инцидент произошел утром 15 октября в многоэтажке на Комсомольском проспекте. Спасателей вызвали очевидцы, заметившие с улицы густой дым, идущий из окна. Огонь частично уничтожил имущество хозяйки квартиры, 85-летней пенсионерки. Женщина также пострадала и была доставлена в больницу с ожогами.
- По предварительным данным, конструкция дома не повреждена, имущественный вред жильцам соседних квартир не причинен. По данному факту следственными органами проводится проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе краевого следкома.
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