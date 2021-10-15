Проверкой взрыва газа в Хабаровском крае занялся Следственный комитет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Следственный комитет Хабаровского края начал проверку после взрыва газа в жилом доме Амурска. Эксперты устанавливают причины ЧП, сообщили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел утром 15 октября в многоэтажке на Комсомольском проспекте. Спасателей вызвали очевидцы, заметившие с улицы густой дым, идущий из окна. Огонь частично уничтожил имущество хозяйки квартиры, 85-летней пенсионерки. Женщина также пострадала и была доставлена в больницу с ожогами.

- По предварительным данным, конструкция дома не повреждена, имущественный вред жильцам соседних квартир не причинен. По данному факту следственными органами проводится проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

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