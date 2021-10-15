На территорию колонии в Хабаровском крае едва не попали наркотики
Фото: УФСИН по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае на территорию ИК-1 едва не попала партия наркотиков. Сверток с гашишным маслом мужчина пытался перебросить за стены забора.
- В момент задержания мужчина пытался скрыться от сотрудников уголовно-исполнительной системы, бросив в траву сверток, который находился у него в руках. Благодаря слаженным действиям сотрудников правонарушитель был задержан. Им оказался 37-летний житель поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района, - сообщили в УФСИН края.
Сверток с наркотиками нашли в траве. Предположительно, в нем было около 50 граммов гашишного масла.
Задержанный передан сотрудникам полиции по Ванинскому району. Он признал вину, написав явку с повинной.
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