На территорию колонии в Хабаровском крае едва не попали наркотики Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае на территорию ИК-1 едва не попала партия наркотиков. Сверток с гашишным маслом мужчина пытался перебросить за стены забора.

- В момент задержания мужчина пытался скрыться от сотрудников уголовно-исполнительной системы, бросив в траву сверток, который находился у него в руках. Благодаря слаженным действиям сотрудников правонарушитель был задержан. Им оказался 37-летний житель поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района, - сообщили в УФСИН края.

Сверток с наркотиками нашли в траве. Предположительно, в нем было около 50 граммов гашишного масла.

Задержанный передан сотрудникам полиции по Ванинскому району. Он признал вину, написав явку с повинной.

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