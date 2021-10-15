Еще один междугородний автобус вылетел в кювет в Хабаровском крае

Происшествие произошло в 22:15. Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Очередное ДТП с участием междугороднего автобуса зафиксировано в крае. 14 октября он двигался по маршруту из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.

Как сообщают в УГИБДД по Хабаровскому краю, происшествие произошло в 22:15. Водитель автобуса уснул. Бесконтрольно ехавший автобус свернул в кювет. Никто из 25 пассажиров не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции уточняют обстоятельства случившегося.

ДТП с участием междугородних автобусов стали частым явлением в Хабаровском крае. Это происшествие стало третьим за последнее время. В мае этого года в аналогичной аварии погибло три человека.

Ранее, в сентябре 2020 года, случилась похожая ситуация. Все 45 пассажиров получили травмы, их вывозили на вертолетах. Четверо пострадавших попали в реанимацию в тяжелом состоянии. В обоих случаях причиной ДТП стало то, что водители засыпали на рабочем месте.