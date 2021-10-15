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Общество15 октября 2021 9:41

Движение автобусов по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Солнечный возобновилось

Временные ограничения из-за циклона действовали четыре часа
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Автобусы снова начали передвигаться по маршрутам в 12 часов дня.

Автобусы снова начали передвигаться по маршрутам в 12 часов дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение междугородних автобусов ограничивали из-за погодных условий. С 8:00 утра не осуществлялись пассажирские перевозки по маршруту Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный.

15 октября в Хабаровске выпал первый снег. Как пояснили в УГИБДД, ограничения движения автобусов были связаны с окончанием снегопада и устранением последствий выпавших осадков. Автобусы снова начали передвигаться по маршрутам в 12 часов дня, когда соответствующие службы города устранили последствия неблагоприятной погоды.

Сотрудники УГИБДД по Хабаровскому краю призывают не пренебрегать своей безопасностью при передвижении по скользким дорогам, соблюдать скоростной режим с учетом погодных условий. Наиболее актуальной мерой предосторожности для автолюбителей в таких ситуациях является соблюдение дистанции между автомобилями.