Новый авиамаршрут стал доступен хабаровчанам

Перелеты до Шахтерска выполняются два раза в неделю. Фото: Правительство Хабаровского края

«Хабаровские авиалинии» запустили еще один авиарейс. Теперь прямым перелетом можно добраться из Хабаровска в Шахтерск, город в Сахалинской области. По код-шеринговому соглашению с «Авророй» такой маршрут будет доступен до конца текущего года.

- С 1 октября авиабилетами на новый маршрут уже воспользовались 60 пассажиров. Появление этого авиарейса особенно пригодится хабаровчанам, родственники которых проживают на Сахалине, - сказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Сейчас перелеты до Шахтерска выполняются два раза в неделю, по средам и пятницам. Но с 1 ноября график немного изменится: на Сахалин можно будет улететь во вторник и пятницу. Стоимость билета составляет 4635 рублей. Время в пути 1 час 50 минут.

Перелеты по маршруту Хабаровск - Шахтерск осуществляются в рамках программы развития межрегиональной маршрутной сети Единой дальневосточной авиакомпании. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в рамках этой же компании выполняются 14 субсидированных перелетов по маршруту из Хабаровска в Оху, Шахтерск и Ноглики (Сахалинская область), в Кавалерово (Приморский край), Зею и Тынду (Амурская область), Якутск и Анадырь. Также появились новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре. Из Города юности по субсидии можно улететь в Южно-Сахалинск, Благовещенск и Красноярск. Также осуществляются авиаперелеты из Николаевска-на-Амуре во Владивосток, из Советской Гавани в Южно-Сахалинск и Владивосток.