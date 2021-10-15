Этнографический фестиваль пройдет в Хабаровске на выходных

Для жителей и гостей города проведут масштабную развлекательную программу. Фото: Правительство Хабаровского края

В этом ходу Хабаровский край отметит 83-летнюю годовщину. Череду праздничных мероприятий откроет этнокультурный фестиваль «Хабаровский многонациональный край». Он пройдет 16 октября в Князе-Волконском поселении.

Для жителей и гостей города проведут масштабную развлекательную программу. Фестиваль можно будет посетить в субботу с 13:30 до 16:30. Как сообщили в краевом комитете по внутренней политике, желающим будет предложено сфотографироваться около винтажных автомобилей, на территории можно посмотреть выставку ретро-машин. Также горожане смогут посетить мастер-классы и ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства.

Для тех, кто особенно интересуется историей, краеведческий музей имени Гродекова представит экспозицию «Шкулин. Маньчжурская операция». Там хабаровчане увидят снимки, сделанные военным корреспондентом армейской газеты «На страже Родины» Николаем Шкулиным.

Ключевое событие фестиваля - военно-историческая реконструкция подвига Героя Советского Союза гвардии сержанта Евгения Дикопольцева. 17 октября 1943 он совершил значимый подвиг. Раненый связист зажал концы кабеля зубами, чтобы обеспечить связь даже после смерти. В инсценировке примут участие 45 человек. В их числе казаки и члены клуба военной исторической реконструкции «Хабаровский Пехотинец».

В рамках краевого фестиваля «Хабаровский многонациональный край» пополнятся ряды казаков города. Запланировано заседание Круга городского казачьего общества «Николо-Александровское», во время которого примут новобранцев.

В фестивале поучаствуют и творческие коллективы города. Для жителей и гостей Хабаровска они подготовили праздничный концерт, который начнется в 15:00.