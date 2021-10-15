Пробки в Хабаровске: хабаровчане проводят вечер пятницы в дороге

Путь до дома затрудняется долгими мучительными пробками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятница – последний рабочий день на неделе. Но перед тем, как начать свои выходные, хабаровчанам придется преодолеть уже традиционное препятствие. Как всегда, путь до дома затрудняется долгими мучительными пробками.

Одна из главных улиц города, Карла Маркса, загружена от развязки до пересечения с улицей Шабадина. Жителям Центрального района, чей маршрут до дома проложен через эту улицу, придется набраться терпения.

Жителям Индустриального района не повезло больше всего. Улица Павла Морозова который день продолжает стоять. В навигаторах все чаще появляются нелестные комментарии горожан. Пробка продолжается по улице Пионерской и доходит до улицы Запарина.

В этом же районе большая пробка и по улице Краснореченской. Она начинается от развязки. Количество машин становится все больше. Пробка не заканчивается на улице Волочаевской, длится до самой развязки. Загружены и еще два отрезка Волочаевской – от пересечения с Молдавским переулком до пересечения со Слободской и от пересечения с улицей Блюхера до перекрестка на Гамарника.

Хабаровчане стоят и в Железнодорожном микрорайоне, на Восточном шоссе, до и после остановки Портовой.