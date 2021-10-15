По факту ДТП с участием автобуса ведется проверка

Бесконтрольный автобус угодил в кювет. Фото: УГИБДД России по Хабаровскому краю

Прокуратура Комсомольского района проводит проверку по факту ДТП с участием междугороднего автобуса. Водитель уснул, а бесконтрольный автобус угодил в кювет и врезался в дерево.

Как сообщают в прокуратуре Хабаровского края, в первую очередь будет осуществлена проверка, какой режим труда и отдыха водителя общественного транспорта был установлен работодателем. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, происшествие случилось 14 октября на трассе «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре» около десяти часов вечера. Никто из 25 пассажиров не пострадал.