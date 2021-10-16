Четверо человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае

Коронавирус выявлен у 317 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 317 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 49, в Вяземском -45, в Комсомольске - 36, в Николаевском районе - 41 в Солнечном - 34, в Бикинском районе – 30, в Лазо – 29, в Амурском - 19, Николаевский район – 15. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.

- Выздоровели 283 жителя края, 37 находятся в тяжелом состоянии, 21 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо пациентов скончались от COVID-19, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1986 коек для ковид-больных. Свободны 494.

Привито от коронавирусной инфекции 357 933 жителей края, полностью завершили вакцинацию 334 229 человек.

Всего на лечении находится 5 465 человек. В том числе 1492 стационарно, 3 973 амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 426 случаев Covid-19. 82 111 человек выздоровело.

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