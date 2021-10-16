Из-за первого снега и заморозков в Хабаровском крае стало меньше палов

Первый снег выпал в Хабаровском крае в средине октября. Фото источник «КП»

Утром 16 октября в Хабаровском крае выпал первый снег. Температура воздуха составит днем +2…+4 градусов, а ночью опустится вообще до 0 и -3 градусов.

Такие условия повлияли на снижение количества травяных палов, которые распространялись по региону с огромной скоростью. Только за последние две недели подразделения региональной противопожарной службы 120 раз выезжали на тушение сухой травы. Хабаровск накрывал смог.

В эти выходные ситуация должна измениться в лучшую сторону.

– В эти выходные ситуация с палами должна улучшиться, поскольку во многих районах края ожидаются осадки и понижение температур. Но до образования плотного снежного покрова еще далеко, а значит риск «травяных» пожаров будет сохраняться, – отметили в краевом комитете по гражданской защите

Стоит отметить, на всей территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение костров, выжигание растительности и мусора, проведение огневых работ и любое использование открытого огня находится под строжайшим запретом. Также в отдельных районах края установлены ограничения на посещение лесов.

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