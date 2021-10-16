Праздничная ярмарка «АмурФест. Осень» состоится в Хабаровске

Ярмарка будет идти три дня Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 22 по 24 октября пройдет праздничная ярмарка «АмурФест. Осень». Площадка масштабного события развернется на площади имени Ленина. Мероприятие приурочено к 83-му дню рождения Хабаровского края.

В течение трех дней с 12:00 до 19:00 на ярмарке будут представлены продукты от местных производителей: мед, варенье, соленья, продукция от рестораторов города и многое другое.

Также жители и гости города смогут приобрести украшения ручной работы, игрушки из пряжи и шерсти, изделия из керамики, сувениры из природных материалов.

Кроме того, на ярмарке будут находится мастера декоративно-прикладного искусства. Они представят на суд зрителей свои работы в разных техниках.

- Особое внимание организаторы уделят профилактике COVID-19 соблюдению антиковидных мер. На площади установят передвижной пункт вакцинации. Желающие поставить прививку получат памятный сувенир с символикой мероприятия, - отметили в правительстве региона.

Дополнительно будет организована трансляция самых ярких культурных событий края и видеопоздравления из других районов региона.