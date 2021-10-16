В Хабаровске простятся с заслуженным работником культуры РФ Геннадием Никоненко

Геннадий Никоненко скончался в 79 лет. Фото: министерство культуры Хабаровского края

17 октября в Хабаровске состоится прощание с Геннадием Васильевичем Никоненко - Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он скончался на 79-ми году жизни 13 октября.

За свою карьеру Геннадий Никоненко обучил более 110 студентов фортепианного отделения, которое он возглавлял более 20 лет.

- Это был музыкант с большой буквы. Всю свою жизнь Геннадий Васильевич посвятил преподаванию в стенах Хабаровского краевого колледжа искусств. Он представал собой яркое и неординарное явление в фортепианной педагогике Дальнего Востока. Большая часть его выпускников поступила и закончила высшие учебные заведения искусства в нашей стране и за рубежом. Также многие его студенты становились лауреатами краевых и международных конкурсов, - сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.

Геннадий Никоненко окончил колледж в 1962 году. После успешно завершил обучение в Новосибирской консерватории. И 1968 году вернулся в родное училище искусств.

Среди выпускников ушедшего хабаровского музыканта преподаватели высших учебных заведений, таких как: РАМ им. Гнесиных, Нижегородская и Новосибирская консерватории им. Глинки), преподаватели музыкальных училищ, солисты Хабаровской краевой филармонии и огромное количество преподавателей ДМШ и ДШИ Хабаровского края.

- Кроме того, Геннадий Никоненко был награжден почетными грамотами и благодарностями от имени губернатора Хабаровского края, Министерства культуры Хабаровского края, Министра образования и науки Хабаровского края, - добавили в ведомстве.

Прощание с заслуженным музыкантом состоится в 10:30 в ритуальном зале Железнодорожной больницы.