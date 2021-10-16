Хабаровский «Амур» вырвался на девятое место по итогам игр Нижнем Новгороде

В основное время обе команды показали себя достойно. Фото пресс-служба ХК «Амур»

Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска находится на выездных соревнованиях Континентальной Хоккейной лиги (КХЛ). Ранее хабаровчане победили ЦСКА со счетом 5:1. Поэтому тренерский штаб «Амура» решил сохранить победный состав для новой игры с минимальными изменениями.

В основное время обе команды показали себя достойно, «Амур» уступал «Торпедо» с минимальным отрывом.

- В последних матчах результаты соперников оказались примерно одинаковыми - 6 у «Амура» против 7 у «Торпедо». Дополнительно интригу матча подогревал тот факт, что две недели назад хабаровчане нанесли нижегородцам неприятное поражение у себя дома, выиграв со счетом 1:3, - сообщили в пресс-службе клуба.

Сначала преимущество «Амура» по броскам было более чем двукратным - 12:5. Однако нижегородское «Торпедо» в овертайме обыграло «тигров» со счетом 2:1.

На четвертой минуте овертайма словацкий нападающий Марек Гривик принес нижегородцам победу.

Тем не менее, «Амур» набрал важное очко, выйдя на девятое место в турнирной таблице.

Следующий матч выездной серии хабаровчане отыграют 17 октября в Казани против команды «Ак Барс»