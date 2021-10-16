Снегопад и метель перекрыл движение пассажирским автобусам в Хабаровском крае

Из-за непогоды на дороге плохая видимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Циклон разбушевался на территории Хабаровского края. По данным МЧС Р из-за ухудшения погоды могут возникнуть аварии на объектах энергоснабжения, обрыв проводов и нарушения в работе ЖКХ.

Также из-за плохих погодных условий могут вводится ограничения для междугородних маршрутов на дорогах краевого и местного значения. Одно из них уже введено на участке трассы Комсомольск-на-Амуре – рабочий поселок Солнечный.

- 16 октября из-за сильного снегопада и метели с 14:00 ограничено движение пассажирских автобусов на участке трассы Комсомольск-на-Амуре - р.п. Солнечный с подъездом к поселку Горный, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.

Стоит отметить, что 17 октября в Николаевском и Ульчском районах прогнозируется усиление ветра до 25-30 м/с, на мысах - 30-35м/с.

Напомним, по данным ФГБУ «Дальневосточного УГМС» 16 октября, в Хабаровске выпали осадки в виде мокрого снега. Температура днем составила от +4 до +6 градусов. Ветер дует в юго-западном направлении, от 7 до 12 метров в секунду.