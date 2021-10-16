Медикам Хабаровского края выдали 74 служебных квартиры к 2021 году

В Хабаровском кране в служебном жилье проживают 255 медработников Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще один медработник в Хабаровском крае получил служебную квартиру медицинскому работнику. Ключи передали Татьяне Черкашиной, врачу-педиатру из Хабаровска. Это случилось в детской поликлинике №3 впервые за 10 лет.

- Раньше нашим сотрудникам выделяли только комнаты в общежитии. Доктор Татьяна Черкашина работает в поликлинике 2 года. Она зарекомендовала себя как профессионал, дети ее очень любят. Квартира девушке как раз кстати, так раньше ей приходилось жить у родственников, – рассказала Виталия Долгошеева, главврач хабаровской детской поликлиники №3.

В целом за два последних года врачам региона предоставлено 74 квартиры.

- До конца 2021 года врачам планируется выделить еще 5 квартир. В настоящее время в служебном жилье проживают 255 сотрудников учреждений здравоохранения, - отметили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Помимо служебного жилья, несколько краевых больниц и поликлиник компенсирует оплату аренды – полностью или частично. Это возможно благодаря доходам с платных услуг.

Также министерство строительства края рассматривает вопрос о строительстве 7 домов на 498 квартир, из них 363 будут служебными.