Вместе с первым снегом в Хабаровске прошел и град

Град прошелся по центру и югу Хабаровска. Фото: паблик «Типичный Хабаровск»

В краевой столице прошел град. Об этом сообщали жители в центре города и в районе арены «Ерофей». Правда он был совсем мелкий и не принес ущерба городским улицам.

- Я шел по пересечению улиц Комсомольской и Амурского бульвара, когда град застал меня врасплох. По ощущениям он был очень мягким, как пенопласт, - поделился впечатлениями хабаровчанин.

Также сегодня выпал первый снег, он еще не растаял. Температура днем составила от +4 до +6 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, от 7 до 12 метров в секунду. Ночью ожидается похолодание до -3 градусов.

Напомним, 16 октября из-за сильного снегопада и метели с 14:00 ограничено движение пассажирских автобусов на участке трассы Комсомольск-на-Амуре - р.п. Солнечный с подъездом к поселку Горный.