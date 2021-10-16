Погода в Хабаровске 17 октября 2021: холодно и ветрено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первым снегом накрыло Хабаровск и некоторые районы Хабаровского края. Жители региона ощутили на себе буйство стихии. Непогода продолжится и в воскресенье, однако, далеко не во всех частях региона.

В Хабаровске в воскресенье будет без существенных осадков. Ночью столбик термометра упадет от -3 до -5 градусов. Днем температура поднимется от +2 до +4 градусов. Ветер ожидается западного направления от 9 до 14 метров.

Наибольшая часть осадков в воскресенье, 17 октября, выпадет в северной части края. В Николаевском и Ульчском районах синоптики обещают мокрый снег местами сильный и очень сильный. Там же прогнозируется усиление северного ветра до 25-30 метров, а на мысах до 30-35 метров. Ожидается гололед. В целом на севере региона будет холодно – днем от -7 до +3 градусов. Ночью столбик термометра поднимется от -14 до +3 градусов.

Ухудшится погода в Советско-Гаванском и Ванинском районах. На побережье Татарского пролива ветер поднимется до 15-22 метров. Выпадет и будет налипать мокрый снег. Также прогнозируется гололед. В целом, на юге региона без существенных осадков. Ночью температура будет варьироваться от -4 до -6 градусов. А днем поднимется от +1 до +4 градусов. Ветер ожидается западного направления от 5 до 14 метров.

В центральных районах региона местами пройдет дождь и мокрый снег. Местами может произойти налипание мокрого снега. Ночью температура воздуха составит от -2 до -6 градусов, а днем – от -4 до +8. Ветер будет дуть в различных направлениях от 5 до 14 метров. На побережье ожидаются порыва до 15-22 метров.

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