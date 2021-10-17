От COVID-19 умерло 854 человека в Хабаровском крае

От коронавируса умерло 854 человека в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Четвертая волна коронавируса во всю бушует в Хабаровском крае. За 16 октября в регионе ковидом заболело 309 человек. При этом выздороветь смог только 281 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 40 человек, из них 22 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки умерло 4 человека.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Комсомольске-на-Амуре – 83 человека. Еще 73 заболело в Хабаровске. 44 новых случая обнаружено в Советско-Гаванском районе, 40 – в Вяземском, 22 – в районе имени Лазо, 16 – в Хабаровском, 14 – в Комсомольском. Небольшой прирост в Амурском районе – 6 новых пациентов, Солнечном – 4 случая. По три человека заболело в Бикинском и Верхнебуреинском районах, и еще один в районе имени Полины Осипенко.

Сейчас в регионе развернуто 1986 коек, свободно – 449. С начала пандемии в крае умерло 854 человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.