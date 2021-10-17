Штормовое предупреждение: на север Хабаровского края обрушится страшный циклон Фото: Иван МАКЕЕВ

Непогода продолжит беспокоить жителей Хабаровского края в воскресенье, 17 октября. Особенно ужасно ситуация сложится в Николаевском и Ульчском районах. Там пройдет сильный и очень сильный мокрый снег, ожидается гололед и усилится ветре до 25-30 метров. На мысах ветер поднимется до 30-35 метров.

Из-за непогоды мокрый снег может налипать. Вероятно, возникнут проблемы с подачей электроэнергии, перехлестом и обрывом проводов. Есть вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ.

- Могут быть введены ограничения в движении междугороднего пассажирского транспорта на дорогах краевого и местного значения. В частности – на дороге «Селихино – Николаевск-на-Амуре». Напоминаем водителям, что из-за непогоды может увеличиться количество ДТП и возникают затруднения в движении большегрузов, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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