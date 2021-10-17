Несколько дорог перекрыли в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае вводятся ограничения на движение общественного транспорта на междугородних маршрутах. Еще вчера, 16 октября, перекрыли движение для автобусов на участке трассы Комсомольск-на-Амуре – рабочий поселок Солнечный с подъездом к Горному.

Вечером 16 октября пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что введено ограничение на движение пассажирских автобусов на федеральной автотрассе А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино, с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, на всем протяжении 695 километра. Кроме того, для автобусов закрыта дорога Советская Гавань – Ванино.

При возникновении экстренных ситуаций, необходимо сообщить по номерам: 01, 101, 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 41-62-62.

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