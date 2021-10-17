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Происшествия17 октября 2021 5:00

Пять населенных пунктов Хабаровского края остались без электричества

На месте работают специалисты
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Пять населенных пунктов Хабаровского края остались без электричества

Пять населенных пунктов Хабаровского края остались без электричества

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за проходящего по территории региона циклона в некоторых районах возникли проблемы с подачей электроэнергии. Еще вчера,16 октября, отмечались нарушения электроснабжения в Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском районах. На места выезжали бригады электросетей для устранения повреждений. На сегодняшнее утро, 17 октября, аварийные работы идут в 5 населенных пунктах.

Напомним, что в регионе приостановлено движение пассажирских автобусов на дорогах: Хабаровск – Лидога – Ванино (с подъездом в Комсомольск-на-Амуре), Советская Гавань – Ванино, Комсомольск-на-Амуре – Амурск, Комсомольск-на-Амуре – Солнечный (с подъездом к Горному).

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, работы по приведению дорог в нормальное состояние начнутся после улучшения погода. Для этого подготовлено 9 бригад из 18 человек и 9 единиц техники.

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