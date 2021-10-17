Михаил Дегтярев поздравил мужчин Хабаровского края с Днем отца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Буквально 4 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении Дня отца. Праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. Жителей Хабаровского края поздравил губернатор региона Михаил Дегтярев.
- Сегодня в нашей стране впервые отмечаем День отца. Поздравляю в первую очередь своего папу Владимира Ивановича Дегтярева. Конечно же, поздравления в этот день - всем отцам. Настоящим мужчинам, на которых опираются семьи и которые служат лучшим примером для своих детей. Сам я тоже принимаю поздравления от своих сыновей. Господь дал четверых, и это большая ответственность и безусловная любовь, - сказал Михаил Дегтярев.
Напомним, что в регионе проходят праздничные мероприятия в честь Дня отца.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: