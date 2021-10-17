Основам безопасности обучили школьников Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Две тысячи школьников присоединились к акции «Я в беду не попаду». Занятия для ребят по безопасности жизнедеятельности провели педагоги, пожарные, спасатели и полицейские. В акции участвовали школьники от 7 до 9 лет.

- Главная задача взрослых – воспитать ответственное отношение к вопросам безопасности у детей. Нужно дать им все необходимые знания. Верное решение подключат к обучению профессионалов – пожарных, спасателей, у которых в арсенале не только теория, но и практика, - отметили в краевом комитете по гражданской защите.

Лучше всего свои знания показали ученики и учителя начальной школы №22 Бикина. Второе место заняли ребята из школы №22 Комсомольска-на-Амуре. Бронзу получил коллектив школы №2 из Николаевска-на-Амуре.

Программа акции «Я в беду не попаду» была разработана комитетом Правительства края по гражданской защите совместно с краевым отделением общественной организации «ВДПО». Планируется сделать акцию ежегодной.

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