День отца отметят в «Приамурском» зоосаде в Хабаровске Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Грандиозный праздник в честь Дня отца устроят в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Акция «Папа может!» пройдет 17 октября, с 11:00 до 17:00.

В рамках акции отцы с родителями смогут вместе сделать кормушки и скворечники для зимующих птиц.

Кроме того, на 17 октября запланировано показательное кормление животных. В 14:00 покормят японского макака, в 14:30 енота-полоскуна, в 15:00 – амурского тигра, а в 15:30 – льва Аслана.

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