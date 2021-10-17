День отца отметят в «Приамурском» зоосаде в Хабаровске
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Грандиозный праздник в честь Дня отца устроят в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Акция «Папа может!» пройдет 17 октября, с 11:00 до 17:00.
В рамках акции отцы с родителями смогут вместе сделать кормушки и скворечники для зимующих птиц.
Кроме того, на 17 октября запланировано показательное кормление животных. В 14:00 покормят японского макака, в 14:30 енота-полоскуна, в 15:00 – амурского тигра, а в 15:30 – льва Аслана.
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