83-летие региона начали отмечать в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Этнокультурный фестиваль «Хабаровский многонациональный край» провели в Хабаровском районе. Фестиваль стал одним из первых мероприятий в череде приуроченных ко Дню рождения края.
По информации комитета по внутренней политике регионального правительства, на фестивале прошла выставка ретро-техники, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и экспозиция Хабаровского краевого музея имени Гродекова «Шкулин. Маньчжурская операция».
На сцене выступили творческие коллективы Хабаровска и Хабаровского района, а также представители «Ассамблеи народов Хабаровского края». Кроме того, на площадке фестиваля провели военно-историческую реконструкцию подвига Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева. Также, городское казачье общество «Николо-Андреевское» провело круг, на котором атаман отчитался за последние пять лет и приняли в свои ряды новобранцев.
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