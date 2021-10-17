Нарушения нашли в детском доме Комсомольска-на-Амуре Фото: Прокуратура Хабаровского края

В детский дом №10 Комсомольска-на-Амуре с инспекцией приехал прокурор Хабаровского края Николай Рябов. Кроме того, к проверке подключились министр образования края Виктория Хлебникова, прокурор Комсомольска Борис Кононенко, а также специалисты УМВД, МЧС, Роспотребнадзора по Комсомольску-на-Амуре. Также на место подъехали специалисты краевого минобра, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних по Комсомольску.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности и иные. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.