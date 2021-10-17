Погода в Хабаровске 18 октября 2021: без существенных осадков Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Погода в Хабаровском крае дает понять жителям региона, что зима близко. 18 октября в Хабаровске существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется лишь до +4 градусов. Ночью от -5 до -7. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края без осадков. В светлое время суток ожидается от +5 до +7 градуса. Ночью - от -3 до -5. Скорость юго-западного ветра составит до 11 метров в секунду.

В центральных районах также без существенных осадков. В течение дня столбики термометров покажут от -2 до +5 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -4 до -8 градусов. Ветер северо-западный 4-13 метров в секунду.

На севере региона существенных осадков не прогнозируется. Днем ожидается от -4 до +1 градуса. Ночью - от -15 до -7. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-13 метров в секунду.

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