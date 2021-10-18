От коронавируса скончались есть человек за сутки в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 306 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 278, в Хабаровском районе - 26, в Охотском - 2.

- Выздоровели 244 жителя края, 40 находятся в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. Шестеро скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1986 коек для ковид-больных. Свободны 407.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 041 случая коронавируса;

82 636 человека выздоровело;

5545 находятся на лечении (1579 в стационаре, амбулаторно 3966);

Скончались 860 человек.

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