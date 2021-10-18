Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 4:09

Циклон частично оставил без света три района Хабаровского края

Наиболее сложная обстановка наблюдалась в населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Циклон частично оставил без света три района Хабаровского края

Циклон частично оставил без света три района Хабаровского края

Фото: Борис КОКУРИН

Охвативший Хабаровский край циклон стал причиной перекрытия дорог и отключения электричества в нескольких районах региона и задержки авиарейсов. Наиболее сложная обстановка наблюдалась 17 октября в населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов.

- В течение дня отмечались нарушения электроснабжения в населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов. Были оперативно организованы работы по устранению повреждений электросети, - рассказали в региональном МЧС.

В течение дня было снято ранее введенное ограничение с движения пассажирских автобусов на участке дороги Хабаровск - Лидога с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.