Циклон частично оставил без света три района Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

Охвативший Хабаровский край циклон стал причиной перекрытия дорог и отключения электричества в нескольких районах региона и задержки авиарейсов. Наиболее сложная обстановка наблюдалась 17 октября в населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов.

- В течение дня отмечались нарушения электроснабжения в населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов. Были оперативно организованы работы по устранению повреждений электросети, - рассказали в региональном МЧС.

В течение дня было снято ранее введенное ограничение с движения пассажирских автобусов на участке дороги Хабаровск - Лидога с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

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