Двухдневный спринт: студенты и школьники разработали мобильные AR приложения для зоосада «Приамурский». Фото: ПАО «Ростелеком».

Студенты и школьники под руководством московских экспертов создавали прототипы интерактивных приложений для посетителей зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева. Мероприятие организовали «Ростелеком» и Тихоокеанский государственный университет.

В хакатоне приняли участие студенты ТОГУ, ХИИК СибГУТИ и ДВГУПС, а также школьники, обучающиеся в IT-кубах Хабаровска и села Восточное. Для успешной разработки проектного задания ребятам потребовались знания и умения в работе с 2D и 3D графикой, в программировании и дизайне.

Двухдневный спринт: студенты и школьники разработали мобильные AR приложения для зоосада «Приамурский». Фото: ПАО «Ростелеком».

- В Хабаровске это первый хакатон по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности такого уровня. Одна из его задач — выявление и поддержка талантливых и активных студентов, в будущем, может быть, и работников нашей компании. Вторая — получение идейных наработок, которые можно будет воплотить в реальную жизнь, чтобы у зоосада действительно появилось свое мобильное AR приложение. Среди участников хакатона было много сильных ребят. Не сомневаюсь, что в будущем они смогут стать хорошими специалистами в области цифровых технологий, которые сейчас так необходимы нашей стране, — отметил Евгений Торгашин, директор по прикладным проектам Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

На хакатоне студенты и школьники получили опыт проектной деятельности и работы в команде над конкретными задачами с определенной целью. А также навыки работы с интерактивными визуальными технологиями дополненной и виртуальной реальности, опыт демонстрации и защиты своих проектов.

Двухдневный спринт: студенты и школьники разработали мобильные AR приложения для зоосада «Приамурский». Фото: ПАО «Ростелеком».

- У ребят получилась совершенно разная реализация проектов: кто-то подумал о возрасте пользователей их мобильного приложения, кто-то акцентировался на прорисовке графики, музыке и игровых моментах, кто-то сделал акцент на интерактивности и интересной информации о животных. Одна из команд сделала свой проект так, как это делают профессиональные разработчики сервисов: сразу создали сайт, мобильное приложение, соцсети, реализовали возможность обратной связи для пользователей. Могу точно сказать, что потенциал стать полноценным коммерческим проектом есть у всех продемонстрированных разработок, — отметил Николай Сорокин, проректор ТОГУ.

Участники хакатона создавали свои проекты в единственном отечественном конструкторе AR и VR проектов EV Toolbox. Конструктор разработан резидентом ИТ-кластера «Сколково» компанией «ЭлигоВижн». Специалисты компании специально прилетели в Хабаровск, чтобы провести это мероприятие.

Двухдневный спринт: студенты и школьники разработали мобильные AR приложения для зоосада «Приамурский». Фото: ПАО «Ростелеком».

- После таких хакатонов ребята начинают смотреть на мобильные приложения не только с точки зрения пользователей, а понимают, как они устроены изнутри, как разработчики. У них появляется понимание, хотят они идти в мир AR и VR технологий в своей будущей профессии, может быть заниматься разработкой для себя, в качестве хобби или им это не интересно. По нашему опыту, а мы провели уже больше 25 хакатонов, после такого погружения в AR/VR разработку у молодых людей горят глаза, и они хотят дальше изучать этот удивительный мир интерактивных технологий, — рассказала Валерия Холодкова, директор по маркетингу компании «ЭлигоВижн».

Победителем хакатона стала команда ДВГУПС, второе место у студентов ТОГУ, третье — у ХИИК СибГУТИ.

Двухдневный спринт: студенты и школьники разработали мобильные AR приложения для зоосада «Приамурский». Фото: ПАО «Ростелеком».

- Мы разработали мобильное приложение с элементами дополненной реальности, которое позволяет узнать информацию об обитателях зоосада без обращения к веб-сайтам, а просто наводя телефон на графические коды, размещенные на клетках с животными. В своем приложении реализовали элементы квеста, в котором пользователь может выполнять задания, разгадывать загадки о животных, а по результатам получать бонусы. На хакатоне я получил новый опыт, узнал от специалистов в области разработки AR и VR приложений интересные моменты, нюансы, новые подходы, которые потом смогу использовать в самостоятельных разработках, — рассказал Данила Гладкий, член команды-победительницы.

Двухдневный спринт: студенты и школьники разработали мобильные AR приложения для зоосада «Приамурский». Фото: ПАО «Ростелеком».

Победители и участники хакатона получили подарки от организаторов, а также приглашение на практику и стажировку.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.